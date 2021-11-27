Эксперт рассказал, какое влияние на организм может оказать омикрон-штамм
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Новый штамм коронавируса "омикрон" легко распространяется, но пока нет ясности, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности.

Такое мнение выразил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью, опубликованном в субботу в американской газете Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ясно то, что он очень легко передается", - констатировал специалист. "Границы закрывают для того, чтобы выиграть время, лучше подготовиться и больше узнать о данной разновидности, о ее передаче, о возможном обходе реакции иммунитета, о серьезности заболевания, которое она вызывает", - констатировал он.

"Можно предположить, что это вирус, который просто очень легко распространяется, что может и не оказывать существенного влияния на тяжесть инфекции", - добавил Фаучи. Как отмечает издание, инфекционист допустил, что заразившимся указанной разновидностью вируса может и не потребоваться госпитализация. На вопрос о том, есть ли случаи заражения данной разновидностью вируса в США, Фаучи ответил: "Свидетельств этого нет, но я бы удивился, если бы в конечном счете она здесь не появилась".