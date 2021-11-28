Врачи назвали два симптома COVID-19, которые нельзя игнорировать после вакцинации

Издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса, назвало два основных симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать пациентам после вакцинации.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19", - сообщили разработчики программы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, эти симптомы чаще всего обеспечивают передачу вируса. Врачи также призвали быть внимательнее и к другим признакам заражения, в частности потере вкуса и обоняния.

За последнюю неделю в мире зафиксировали 4 млн случаев заражения коронавирусом, а это на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Кроме того, понизился и показатель смертности из-за коронавируса. Так, за последние семь дней умерли 50,2 тыс. инфицированных 00 примерно на 1,8 тыс. меньше, чем за предыдущие недели.