Ученые Гонконга нашли связь между эффективностью вакцин и кишечными бактериями

Гонконгские ученые выявили прямую связь между уровнем антител, вырабатываемых после получения антиковидных вакцин, с наличием в кишечнике определенного типа бактерий. Результат соответствующего совместного исследования представили в четверг Китайский университет Гонконга и Университет Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В период с апреля по август этого года они обследовали 138 добровольцев в возрасте от 18 до 67 лет, у которых брались анализы крови и кала до вакцинации и после нее. Специалисты обнаружили, что у людей с низким содержанием кишечных бактерий под названием Bifidobacterium adolescentis отмечался меньший уровень антител после вакцинации и наоборот.

При этом такая зависимость проявлялась у людей, привитых двумя разными типами вакцин - как производства китайской компании SinoVac, так и германской BioNTech.

"Это первое доказательство того, что Bifidobacterium adolescentis играют важную роль в регулировании эффективности вакцин против COVID-19", - заявила доктор Нг Сьючинь - заместитель директора центра исследования кишечной микробиоты при Китайском университете Гонконга.

"Мы считаем, что это открытие может предложить новый подход к оптимизации эффективности и безопасности вакцин за счет изменения микробиоты кишечника", - добавил другой участник исследования профессор Фрэнсис Чан.