Ученые назвали лучшее сочетание вакцин для защиты от COVID-19

Комбинирование противокоронавирусных вакцин от AstraZeneca и Moderna или Novavax обеспечивает значительно больший показатель нейтрализующих антител и Т-клеток, чем прививка моновакциной шведско-британской разработки. Об этом в понедельник, 6 декабря, со ссылкой Lancet, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 1070 британцев, которым вкололи одну дозу вакцины AstraZeneca или Pfizer, а через девять недель сделали инъекцию либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax.

"Мы увидели, что то, что вы получили одну дозу определенной вакцины, не означает, что вы должны получать ту же вакцину в качестве второй дозы", - сказал профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.

По его словам, те, кто соединил вакцины от AstraZeneca и Moderna, получили в 17 раз более высокий уровень нейтрализующих антител, по сравнению с теми, кто вацинировался двумя дозами AstraZeneca, а те, кому после AstraZenaca укололи Novavax - в четыре раза.

У для тех, кого вакцинировали первой дозой Pfizer, получение второй прививки Moderna привело к образованию в 1,3 раза больше нейтрализующих антител, в то же время после укола Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.

Также у привитых наблюдался различный ответ Т-клеток после комбинаций разных типов вакцин.

Так, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer привели к одинаковому количеству Т-клеток, сочетание вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna - к появлению в 3,5 раза больше Т-клеток, а вторая доза Novavax показала увеличение количества Т-клеток в 4,8 раза.

Для Pfizer вторая доза Moderna увеличила количество Т-клеток в 1,5 раза, тогда как вторая доза Novavax привела к меньшему количеству Т-клеток.

Вакцины от Pfizer и Moderna сделаны на базе мРНК. Они доставляют в человеческие клетки так называемую информационную РНК, которая самостоятельно производит спаечный белок SARS-CoV-2.

В AstraZeneca, со своей стороны, разработали векторную вакцину от коронавируса, которая действует подобным образом, однако делает это с помощью безвредного вируса.

В Novavax же создали белковую вакцину против COVID-19, содержащую предварительно изготовленные фрагменты спайк-белка с адъювантом, стимулирующим иммунитет.