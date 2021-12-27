Вирусолог рассказал, как часто нужно менять маски во время поездки

Вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор, в интервью RT рассказал о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать в поездках во избежание заражения вирусами, а также возможных проблем со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Также он напомнил о необходимости носить маску в транспорте и регулярно менять ее.

Альтштейн рекомендовал всем людям, которые собираются куда-либо ехать, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии коронавируса. Также он отметил, что путешественники должны быть привиты и несмотря на это соблюдать элементарные правила.

В частности, необходимо носить маски в транспорте, а также местах большого скопления людей. По словам вирусолога, маску необходимо менять приблизительно каждые два часа.

"Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", - поясняет эксперт.

Также он напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими веществами для обработки рук.

"Они есть везде в общественных местах", - заключил специалист.