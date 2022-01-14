Названа отличительная особенность "омикрона"

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отличительной чертой штамма COVID-19 "омикрон" является отсутствие боли в грудной клетке. Об этом сообщает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в отличие от других вариантов коронавируса, реже всего пациенты жалуются на боль в груди.

"Она [боль ] была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", - пояснил Болибок.

Также иммунолог перечислил симптомы, свидетельствующие о заражении новым штаммом.

"Признаком "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель", - сказал он.

Также на наличие инфекции, как добавил Болибок, укажут головная боль, повышение температуры и сильная слабость.