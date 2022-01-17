Назван один из новых признаков "омикрона"

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал один из новых признаков омикрон-штамма - боль в пояснице, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач рассказал, что по мере распространения в мире нового штамма появляются данные о характерных признаках заболевания, вызываемого этим вариантом коронавируса. Например, медики из ЮАР сообщали, что пациенты, инфицированные омикрон-штаммом, часто жалуются на боль в пояснице. Однако этот симптом, в том числе на фоне простуды, вовсе не обязательно означает, что человек заразился омикроном, отметил эксперт.

"Этот симптом - боль в спине или боль в пояснице - свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная с тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе - вирусном, бактериальном или каком-то другом - могут возникать в том числе и боли в пояснице. Называются они миалгии", - уточнил он.

Врач объяснил, что выяснить патоген этого симптома можно только с помощью медицинского обследования. По его словам, в группе риска появления болей в пояснице при заражении COVID-19 - пациенты с низким иммунным ответом на любую инфекцию, а также люди старше шестидесяти лет.

Самым эффективным способом избежать заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни является вакцинация, напомнил врач.