Названы признаки заражения "омикроном"

Советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера, врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал "Ленте.ру", что у "омикрон"-штамма коронавируса нет особенных симптомов, но есть некоторые признаки заражения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В большинстве случаев течение у омикрона доброкачественное. Это легкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже", - объяснил врач.

По его словам, у людей, привившихся от коронавируса, могут увеличиться температура тела и появиться озноб на период от нескольких часов до суток. Однако вакцинированные в течение некоторого времени после нормализации состояния способны выделять вирусные частицы. Ашихмин подчеркнул, что нет другого пути, кроме получения прививки.

"Либо мы вымрем, либо мы вакцинируемся. Переболеть - плохой вариант, потому что много последствий коронавирусной инфекции, и даже молодые люди могут попасть на аппарат искусственной вентиляции легких. Поэтому нужно обязательно привиться и повторно привиться, если прошло уже полгода", - подытожил терапевт.