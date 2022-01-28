Иммунитет после "омикрона" не будет защищать от других штаммов

Иммунитет, сформировавшийся после перенесенного "омикрона", скорее всего не будет защищать от других штаммов коронавируса. Такое мнение выразила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам специалиста, большое количество мутаций привело к быстрому распространению вируса. Не стоит предполагать, что после перенесенного "омикрона" появится иммунитет к другим штаммам, отметила Руженцова. Защититься от коронавируса можно за счет вакцинации и ревакцинации.

Эксперт считает, что нынешняя волна коронавируса в России долгой не будет.