Иммунитет после "омикрона" не будет защищать от других штаммов - ВИДЕО
Иммунитет, сформировавшийся после перенесенного "омикрона", скорее всего не будет защищать от других штаммов коронавируса. Такое мнение выразила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По словам специалиста, большое количество мутаций привело к быстрому распространению вируса. Не стоит предполагать, что после перенесенного "омикрона" появится иммунитет к другим штаммам, отметила Руженцова. Защититься от коронавируса можно за счет вакцинации и ревакцинации.
Эксперт считает, что нынешняя волна коронавируса в России долгой не будет.
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