Иммунитет после "омикрона" не будет защищать от других штаммов
Depozit faizini öncədən al!

Иммунитет, сформировавшийся после перенесенного "омикрона", скорее всего не будет защищать от других штаммов коронавируса. Такое мнение выразила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам специалиста, большое количество мутаций привело к быстрому распространению вируса. Не стоит предполагать, что после перенесенного "омикрона" появится иммунитет к другим штаммам, отметила Руженцова. Защититься от коронавируса можно за счет вакцинации и ревакцинации.

Эксперт считает, что нынешняя волна коронавируса в России долгой не будет.