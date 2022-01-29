Названа причина быстрого распространения «омикрона»

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон" связано с его особенностями - более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во-первых, штамм "омикрон" сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, из-за этого он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно в том случае, если люди уже вакцинировались более полугода назад", - рассказал Нетесов.

По его словам, третьей причиной являются низкие темпы иммунизации населения.