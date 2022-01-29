Врач объяснил появление нового коронавируса из ЮАР

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov, открытого в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, это обусловлено тем, что мутации вирусов происходят постоянно. При этом их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов.

"В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тысяч и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тысяч, там никогда новых штаммов вы и не выявите", - сказал специалист.