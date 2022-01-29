Врач предупредил об опасности намеренного заражения омикрон-штаммом

Американский врач Ашиш Джа в беседе с телеканалом Newsmax сообщил, что некоторые пациенты пытаются нарочно заразиться омикрон-штаммом коронавируса, чтобы получить иммунитет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист предупредил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19. "Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем дельта, но угроза все еще серьезная", - отметил врач.

Джа добавил, что самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелого течения COVID-19 по-прежнему остается вакцинация и ревакцинация.