Разрабатываются тесты для выявления оспы обезьян

Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories заявила, что активно занимается разработкой медицинских тестов, которые смогут помочь выявить оспу обезьян.

Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, компания предоставит наборы для тестирования своим партнерам в области общественного здравоохранения и науки.

"По мере развития ситуации мы будем принимать меры для удовлетворения потребностей в дополнительном тестировании", - отметил представитель Abbott Laboratories.

Как отмечает Reuters, заявление фармкомпании последовало за подтверждением со стороны специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний в США обнаружения девяти случаев заражения обезьяньей оспой в семи штатах.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.