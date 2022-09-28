Какой штамм SARS-CoV-2 вызывает самые тяжелые поражения легких?

Ученые из ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали в экспериментах на сирийских хомячках, что наиболее тяжелые патологические изменения в легких вызвал штамм коронавируса Вeta. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе научной конференции OpenBio-2022, передает Day.Az.

Авторы исследования проанализировали особенности влияния на легкие пяти штаммов вируса SARS-CoV-2, которые были выделены на территории РФ в разные периоды пандемии: alfa, -beta, -gamma, -delta и Omicron.

Наиболее тяжелые поражения легких были выявлены у сирийских хомячков, инфицированных штаммом Вeta. В основном наблюдались нарушения воздушности легких вплоть до спадения легочной ткани с потерей объема (ателектаз), которое сопровождается удушьем из-за нехватки воздуха, а также отек легких и внутреннее кровотечение.

Работа позволит определить патогенез штаммов коронавируса. Тем не менее, несмотря на то, что многие ученые считают сирийских хомячков адекватными модельными организмами, нельзя с уверенностью подтвердить развитие таких же патологий в теле человека из-за небольшого количества исследованных животных.