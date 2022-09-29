Психологи выяснили, как пандемия коронавируса поменяла личности людей

Психологи из Мичиганского университета выяснили, что пандемия COVID-19 изменила личности людей. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале PLOS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи собрали данные 7 тыс. человек в возрасте от 18 до 109 лет. Добровольцы прошли онлайн-тест на личностные качества несколько раз: до февраля 2020 года, в этом же году позже, а также в 2021 и 2022 годах.

Ученые проанализировали полученные данные и обнаружили тенденцию к снижению невротизма (черты личности, характеризующейся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением), экстраверсии, открытости, уступчивости и добросовестности. При этом наиболее ярко эти изменения наблюдались среди молодого населения.

"Пандемия предоставила беспрецедентную возможность увидеть, как коллективное стрессовое событие может повлиять на личность отдельного человека. Мы смогли выявить социальную тенденцию. Примечательно, что она больше коснулась молодого поколения - у них менее стабильная психика, и пандемия нарушила привычный уклад жизни", - считают ученые.