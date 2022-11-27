Последние данные по коронавирусу в мире

По данным на утро 27 ноября, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 645 932 431.

Как передает Day.Az согласно онлайн-статистике, за весь период пандемии скончались 6 635 812 человека, выздоровели - 624 529 059.

По числу зараженных лидируют США (100 458 989), на 2-м месте - Индия (44 672 633), 3-м - Франция (37 639 624), далее - Германия (36 373 164) и Бразилия (35 206 368).

В России коронавирус выявлен у 21 568 846 человек, Турции - 17 005 537, Иране - 7 559 526, Грузии - 1 805 698, Армении - 445 631.

На сегодня в Азербайджане подтверждено 824 193 случая инфицирования COVID-19, 813 942 человека выздоровели, 9 976 - скончались.