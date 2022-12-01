Как коронавирус влияет на кошек?

Ученые из Хуажонгского Аграрного университета (Ухань) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 может повысить уровень сахара в крови у кошек, но вакцинация может предотвратить это. Исследование опубликовано в The Journal of Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проводили эксперименты на девяти кошках в возрасте от 70 до 100 дней. На третий, пятый и седьмой день после заражения две инфицированные кошки и одна контрольная (не зараженная коронавирусом) были подвергнуты эвтаназии для сбора образцов.

У подавляющего большинства кошек, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдалась гипергликемия (повышение уровня сахара в крови натощак), но ни у кого из контрольной группы ее не было.

Генетический материал вируса был обнаружен в поджелудочных железах всех инфицированных кошек. В печени, почках, селезенках, тканях сердца и яичках животных вирус не был обнаружен.

Ученые повторили эксперимент на вакцинированных кошках. Генетический материал SARS-CoV-2 не был обнаружен у них в поджелудочной железе, а также у них не развилась гипергликемия.