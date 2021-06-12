Президент Ильхам Алиев: Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах

В последнее время, благодаря активным контактам международных организаций, мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока эти результаты не получены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с послами-нерезидентами Республики Гватемалы, Ирландии, Республики Албания, королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Республики Эстония, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и королевства Дания.

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