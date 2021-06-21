Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость

Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость.



Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан, генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 21 июня в Баку.



"Я весьма признателен Президенту Пакистана за личное участие в саммите, состоявшемся в Баку, и поддержку наших инициатив в рамках Движения неприсоединения. Наше сотрудничество успешно развивается. Мы демонстрируем партнёрство на самом высоком уровне в области обороны и оборонной промышленности. Ваш визит в нашу страну еще раз подтверждает это. Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобретаем эту продукцию, что укрепляет наш военный потенциал. Думаю, что в предстоящие годы нам необходимо расширять военное сотрудничество и спланировать совместные военные учения и другие инициативы для укрепления партнерства", - сказал Президент Ильхам Алиев.