https://news.day.az/officialchronicle/1355466.html Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении генерал-майору Фазилю Кочари оглу Агаларову высшего воинского звания "генерал-лейтенант".
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