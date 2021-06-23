Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении генерал-майору Фазилю Кочари оглу Агаларову высшего воинского звания "генерал-лейтенант".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.