Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Гурбан байрамы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Гурбан байрамы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас и всех мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! В эти благословенные праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми пожеланиями и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, прекрасного настроения и много радостных мгновений. Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет жертвоприношения и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, всем странам - мир, благополучие и светлые дни! С уважением чту память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда оберегает наш мир!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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