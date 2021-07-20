Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Гурбан байрамы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!



Искренне поздравляю вас и всех мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! В эти благословенные праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми пожеланиями и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, прекрасного настроения и много радостных мгновений. Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет жертвоприношения и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, всем странам - мир, благополучие и светлые дни! С уважением чту память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда оберегает наш мир!



С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".