Президент Ильхам Алиев: По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов на 20% больше, чем в прошлом году

По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 20 июля в Москве.

"По двусторонней повестке дня я с Вами полностью согласен, что мы движемся очень уверенно. Товарооборот за первые полгода вырос. Это очень важно, поскольку у нас падение было в прошлом году более 10 процентов. Также активно наращиваем сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений. Мне дали информацию, что по транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Так что коридор уже работает, можно сказать, в большом объеме.

Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз "Спутник V", и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность и, конечно, также очень трудно, наверное, успеть обеспечить всех. Но как друзья, как партнеры я еще раз хочу выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины.

Хотел бы также сообщить Вам, что в этом году был первый выпуск филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это знаменательное событие. Время идет быстро. И у нас в двух филиалах - МГУ и Сеченова - обучаются более тысячи студентов. Азербайджанских студентов, обучающихся в России, более 15 тысяч. А 16 тысяч студентов Азербайджана обучаются в Азербайджане на отделении русского языка. Так что вот такая большая когорта азербайджанской молодежи, которая уже связана с Россией - языком и общением, образованием. Думаю, что очень важно в деле передачи нашего опыта подрастающему поколению", - сказал глава государства.