Президент Ильхам Алиев рассказал, когда шушинцы вернутся в родной город.

"Сейчас идут масштабные работы, в первую очередь, электрификация. Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории. Уже восстановлены гидростанции объемом 20 мегаватт в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане, они уже дают энергию. Уже несколько подстанций построено. Дороги строятся во всех направлениях. Дорога Победы в Шушу, потом вторая магистральная автотрасса Физули-Шуша, которая будет короче. Дороги до армянской границы в Зангилане, Губадлы, туннели из Гейгеля в Кяльбаджар. Я недавно был там, инспектировал. Плюс дорога из Физули в Агдам, из Физули в Гадрут, в Джебраил. То есть, связь между этими городами. Мы выделили в этом году только на программу восстановления освобожденных территорий 1,3 миллиарда долларов, из которых, я бы сказал, еще где-то миллионов 400 не распределено, потому что мы соблюдаем все процедуры, тендерные процедуры, планирование, проектировка. Город Агдам уже начал восстанавливаться, генеральный план утвержден. Город Шуша - генеральный план утвержден. В Шуше недавно я заложил новый жилищный комплекс на 25 домов, думаю, в течение года, максимум полтора они будут построены, и мы уже сможем вернуть шушинцев", - сказал глава государства.