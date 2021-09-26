27 сентября Президент Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти

27 сентября в 10:00 Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обращение будет транслироваться по телеканалам.