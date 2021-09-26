https://news.day.az/officialchronicle/1384145.html 27 сентября Президент Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти
27 сентября Президент Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти
27 сентября в 10:00 Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обращение будет транслироваться по телеканалам.
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