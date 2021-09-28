https://news.day.az/officialchronicle/1385194.html В Азербайджане расширены полномочия Экономического совета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане расширены полномочия Экономического совета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с развитием производства цитрусовых, чая и риса в Азербайджанской Республике" от 12 сентября 2017 года № 3227.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, Экономический совет Азербайджана обеспечит ускорение мер в связи с развитием страхования в аграрной сфере.
Отметим, что ранее эти полномочия были у Совета по финансовой стабильности Азербайджана.
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