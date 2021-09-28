Президент Ильхам Алиев о встрече с Николом Пашиняном: Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением встречи, мы не будем возражать этому

Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением встречи, мы, разумеется, не будем возражать этому.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24, говоря о возможности встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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