https://news.day.az/officialchronicle/1385254.html Президент Ильхам Алиев: У меня не было телефонного разговора с каким-либо руководителем Армении
Президент Ильхам Алиев: У меня не было телефонного разговора с каким-либо руководителем Армении
У меня не было телефонного разговора с каким-либо руководителем Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
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