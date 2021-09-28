Президент Ильхам Алиев: У меня не было телефонного разговора с каким-либо руководителем Армении

У меня не было телефонного разговора с каким-либо руководителем Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

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