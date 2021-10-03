Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея

3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея.

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