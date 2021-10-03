https://news.day.az/officialchronicle/1387057.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы.
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