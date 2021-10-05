https://news.day.az/officialchronicle/1387823.html Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
5 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников образования почетного звания "Заслуженный учитель".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком удостоенных почетного звания можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре