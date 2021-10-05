Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

5 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников образования почетного звания "Заслуженный учитель".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком удостоенных почетного звания можно ознакомиться по ссылке.

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