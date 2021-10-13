https://news.day.az/officialchronicle/1391209.html Президент Ильхам Алиев: Теперь мы должны смотреть в будущее, потому что открыли новые месторождения газа
Президент Ильхам Алиев: Теперь мы должны смотреть в будущее, потому что открыли новые месторождения газа
Теперь мы должны смотреть в будущее, потому что открыли новые месторождения газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
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