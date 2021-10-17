Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости

По моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что основным праздником независимости для нас является день 28 Мая - день образования Азербайджанской Демократической Республики, глава государства сказал: "Сегодня мы, как независимая страна, являемся правопреемниками Азербайджанской Демократической Республики. А 18 октября 1991 года была восстановлена независимость. Принятые поправки положили конец именно этому несоответствию".