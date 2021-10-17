Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза

На проведенном весной 1991 года референдуме о сохранении Советского Союза тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение СССР.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

"Но Гейдар Алиев не допустил проведения этого референдума в Нахчыване. Теперь посмотрите, какие шаги вели к независимости? Через что проходили пути, ведущие к независимости?", - подчеркнул глава государства.