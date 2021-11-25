https://news.day.az/officialchronicle/1408236.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре