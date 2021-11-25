Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".