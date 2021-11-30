Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования cемьям погибших при крушении военного вертолета Госпогранслужбы

30 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования cемьям погибших при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сообщении говорится:

"Крайне опечалены известием о гибели членов экипажа в результате крушения 30 ноября 2021 года военного вертолета Государственной пограничной службы на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района.

Переживаем с Вами боль этой тяжелой утраты, разделяем ваше горе, вместе с Мехрибан ханум выражаем глубокие соболезнования вам и вашим родным.

Аллах рехмет элясин!".