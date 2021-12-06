Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание "Заслуженный инженер" группе работников сферы связи и информационных технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам сферы связи и информационных технологий страны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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