Президент Ильхам Алиев: Украина и Азербайджан успешно сотрудничают уже много лет

Украина и Азербайджан успешно сотрудничают уже много лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 января в ходе визита в Украину Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

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