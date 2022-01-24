Президент Ильхам Алиев направил Фатме Саттаровой поздравительное письмо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ветерану Второй мировой войны Фатме Саттаровой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая Фатма ханым,

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня рождения.

Пройдя славный жизненный путь, Вы всю свою жизнь и деятельность посвятили Родине, проявили несгибаемую волю и решительность в годы Второй мировой войны.

Добровольно отправившись на фронт, Вы активно участвовали в боях во время блокады Ленинграда и под Москвой, что является наглядным примером самоотверженности и отваги. Благодаря мужеству, героизму, решительности сотен тысяч именно таких, как Вы отважных сынов и дочерей нашего народа, Азербайджан входит в число государств, находившихся в первых рядах борьбы с фашизмом.

В последующие периоды Вы принимали непосредственное участие в общественной жизни нашей страны, внесли вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма и национально-духовных ценностей, как достойных граждан. Во время 44-дневной Отечественной войны представляемая Вами Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики находилась рядом с нашим государством, армией, оказывала моральную поддержку нашим гази, семьям шехидов, проявляла внимание и заботу о них.

Уважаемая Фатма ханым,

Ваша жизнь и пройденный Вами путь борьбы являются образцом верности и достойного служения Родине, народу, примером для молодежи и грядущих поколений.

В этот радостный день еще раз передаю Вам самые сердечные поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности".