https://news.day.az/officialchronicle/1429697.html Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана в видеоформате - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана в видеоформате - ФОТО
25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми в видеоформате.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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