Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана в видеоформате

25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми в видеоформате.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется