Президент Ильхам Алиев выступил с обращением из города Шуша

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выступил с обращением.

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