https://news.day.az/officialchronicle/1462083.html Президент Ильхам Алиев посетил посольство ОАЭ в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной Президента шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил посольство ОАЭ в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной Президента шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна - ФОТО
16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, Президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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