Президент Ильхам Алиев посетил посольство ОАЭ в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной Президента шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна

16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Объединенных Арабских Эмиратов в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, Президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется