Президент Ильхам Алиев: Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, становится очевидным, что потребность в энергоресурсах Азербайджана будет больше, чем когда-либо

Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, становится очевидным, что потребность в энергоресурсах Азербайджана будет больше, чем когда-либо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.

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