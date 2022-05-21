Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени кыргызского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости!

Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Кыргызстаном и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов.

Рад отметить, что нынешний год ознаменован 25-й годовщиной подписанного в городе Баку 23 апреля 1997 года Договора о дружбе и сотрудничестве, который служит фундаментом наших межгосударственных отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания!" - говорится в поздравлении.