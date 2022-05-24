Генеральный секретарь Организации тюркских государств поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником страны - 28 Мая - Днем Независимости, прошу принять мои наилучшие пожелания.

С провозглашением 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республикой своей независимости была создана первая в тюркском и исламском мире демократическая республика, что, явившись поворотной точкой в истории азербайджанского народа, послужило примером и для других народов.

Благодаря решительному лидерству и мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика, добившаяся после восстановления независимости значительного прогресса в политической, экономической и социальной сферах, достигла еще большего развития, укрепила свой авторитет на международной арене и превратилась в лидирующую страну региона.

Блестящая Победа в 44-дневной Отечественной войне, одержанная благодаря солидарности и единству азербайджанского народа и открывшая новую страницу в истории Вашей страны, региона и всего тюркского мира, еще раз показала, что в результате целенаправленной и последовательной политики Вашего превосходительства Азербайджан неуклонно приумножает свою мощь и развивается, еще более укрепляет достойное место, занимаемое им в системе международных отношений.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянное всестороннее внимание и поддержку Организации тюркских государств. С уверенностью хотел бы отметить, что сотрудничество между тюркскими государствами еще более углубится, и наша организация будет добиваться все новых и новых успехов.

Пользуясь возможностью, представившейся по случаю этого знаменательного дня, желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему азербайджанскому народу - благосостояния, прогресса и счастья", - говорится в поздравительном письме.