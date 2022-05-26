https://news.day.az/officialchronicle/1465296.html Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой представлен генеральный план города Зангилан
Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой представлен генеральный план города Зангилан
26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева после поездки в Физули и Джебраил посетили Зангиланский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Зангилан.
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