https://news.day.az/officialchronicle/1465403.html Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ВИДЕО
Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Освобожденный Зангилан. Когда мечты сбываются".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре