Фирангиз Ализаде награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фирангиз Алиага гызы Ализаде "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития азербайджанской музыкальной культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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