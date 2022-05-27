https://news.day.az/officialchronicle/1465710.html Фирангиз Ализаде награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана
Фирангиз Ализаде награждена Почетным дипломом Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фирангиз Алиага гызы Ализаде "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития азербайджанской музыкальной культуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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