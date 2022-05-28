Президент Ильхам Алиев: В течение этих 30 лет мы всегда чувствовали поддержку наших турецких братьев

В течение этих 30 лет мы всегда чувствовали поддержку наших турецких братьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.

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