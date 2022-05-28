Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Хорватии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Хорватии Зорану Милановичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия - Дня государственности.
Азербайджан и Хорватию объединяют дружба и взаимовыгодное сотрудничество. Нынешний уровень развития наших связей, основанных на добрых традициях, вызывает удовлетворение. Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия по укреплению стратегического партнерства между нашими странами, расширению плодотворного взаимодействия на двусторонней и многосторонней основах.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Хорватии - мира и процветания", - говорится в письме.
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