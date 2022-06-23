Утверждено соглашение в сфере образования между Азербайджаном и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Грузия".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, утверждается "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Грузия", подписанное 21 февраля 2022 года в городе Тбилиси.

Министерству образования Азербайджана поручено обеспечить после вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство Грузии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.